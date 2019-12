Vitamines en supplementen

Genoeg

Als je gezond en gevarieerd eet, krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Veganisten, ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en enkele andere groepen hebben extra vitamines of mineralen nodig. Zij lopen anders het risico op een vitaminetekort.

Tekort

Een vitaminetekort kan allerlei klachten geven. Denk aan futloosheid, vermoeidheid of concentratieverlies. Het is aantrekkelijk en makkelijk om vitaminepillen te slikken als je je niet goed voelt. Vergeet alleen niet dat er allerlei andere redenen kunnen zijn voor je klachten. Daarom is het beter om eerst naar de huisarts te gaan, voordat je zomaar iets gaat slikken. Die kan uitzoeken of je een tekort hebt, en aan welke vitamine of mineraal.

Multivitamines

Als je inderdaad een vitaminetekort hebt, kun je extra op je voeding letten én ook een voedingssupplement uitzoeken. Kies een supplement waar alleen in zit wat je nodig hebt. Dus een vitamine D-supplement bij een vitamine D-tekort, en geen multivitamine. Want, hoe verrassend ook, een multivitamine is vaak niet de beste keus. Soms zit er niet eens in wat je nodig hebt, of te weinig. In elke multivitamine zit weer wat anders, bleek toen wij de etiketten van mulitvitamines eens onder de loep namen. Ook bleken speciale vitamines voor 50-plussers en multivitamines voor peuters niet de juiste doseringen van belangrijke vitamines te hebben. En van andere juist te veel. Zo zit niet in elke multivitamine ijzer en zit er vaak te weinig vitamine D in. En we zagen juist te hoge doseringen vitamine A, B6 of foliumzuur.

Teveel

Vaak wordt gezegd ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Dat is niet waar. Ook al plas je een teveel (alleen bij wateroplosbare vitamines) soms uit, tot die tijd kan de vitamine veel schade aanrichten in je lichaam. Vooral met vitamine A en B6 moet je goed oppassen. Maar ook te veel vitamine D, E, B3 en foliumzuur is ongezond. Soms geeft het zelfs problemen die onomkeerbaar zijn. Zo kunnen je zenuwen beschadigen door een teveel aan vitamine B6. Het resultaat is zenuwpijn of juist gevoelloosheid. In het ergste geval gaan de klachten niet meer over, ook als je stopt met de supplementen. Overschrijd dus de dagelijks aanbevolen dosis die op het etiket van de vitaminepotjes staat niet.

Weinig groenten

Het lukt maar weinig mensen om dagelijks ruim 200 gram groente te eten. Daarom is het belangrijk om baby’s en kinderen al vroeg aan de smaak van groenten te laten wennen. Helaas laten kinderen het nogal eens afweten bij het eten van groente en fruit. Meestal komt het vanzelf weer goed. Maak je je toch zorgen? Lees meer over kindervoeding.