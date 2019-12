Waarom is jodium belangrijk?

Jodium zorgt ervoor dat de schildklier goed blijft functioneren. Bij een ernstig tekort aan jodium gaat de schildklier langzamer werken en kan deze gaan opzwellen. Dit kan leiden tot vermoeidheid en gewichtstoename. Bij kinderen kan een jodiumtekort leiden tot een groeiachterstand en een verminderd leervermogen. In extreme gevallen kan er dwerggroei ontstaan.

Het is daarom vrij zorgelijk dat onze jodiuminname tussen 2006 en 2015 met een derde is gedaald. De grootste oorzaken zijn:

We eten minder brood.

Het zoutgehalte in brood is verlaagd.

Loop jij kans op een jodiumtekort?

Wie dagelijks regulier (niet-biologisch) brood uit de supermarkt eet, loopt nauwelijks kans op een jodiumtekort. Maar voor liefhebbers van biologisch brood van de bakker is dit heel anders. Minder dan de helft van de biologische broden bevat bakkerszout. En bij glutenvrij brood is dit percentage nog lager. En ook als je zelf brood bakt bevat dat meestal gewoon en geen bakkerszout.

Eet je brood zonder bakkerszout en vul je dit niet aan, dan loop je risico op een tekort.

Zit er jodium in jouw brood?

Wij vroegen 54 bakkers en bakkerijketens, 10 supermarkten en 9 producenten van glutenvrij brood of ze bakkerszout gebruikten bij de bereiding van hun brood. Van de producenten gaf 84% ons een inkijkje in hun zoutgebruik.

Bekijk de volledige lijst van bakkers om te zien of jouw bakker bakkerszout gebruikt.

Geen bakkerszout, wat nu?

Zit er in jouw brood geen bakkerszout, dan is het misschien verstandig te kijken naar een jodiumsupplement. Uit je voeding haal je namelijk maar 40% van je dagelijkse portie jodium. Het komt voor in vis, eieren, zuivelproducten, zeewier en sommige vleeswaren. Overstappen naar brood met bakkerszout kan natuurlijk ook. Kijk bij het Voedingscentrum of je voldoende jodium binnenkrijgt.

