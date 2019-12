Hieronder lees je per sporenelement:

in welke voedingsmiddelen ze voorkomen;

welke functies ze hebben in het lichaam;

hoeveel je er dagelijks van nodig hebt.

Veelgebruikte termen:

ADH: aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dit is de hoeveelheid voedingsstof die gezonde mensen volgens de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben. µg (mcg) = microgram = 1/1000 milligram.

mg = milligram = 1/1000 gram.

Niet voor alle sporenelementen is een ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) opgesteld. In een aantal gevallen is een gemiddelde Amerikaanse aanbeveling gebruikt.

Koper

Belangrijke functies

Koper speelt een rol bij allerlei processen in je lichaam. Koper is belangrijk voor je immuunsysteem. Ook geeft het kleur aan je huid en je haar.

Koper zit in vlees en fruit.

ADH

Voor volwassenen is de ADH ongeveer 1 milligram.

Zink

Belangrijke functies

Zink is belangrijk in veel enzymreacties en in het immuunsysteem.

ADH

Zink komt voor in brood en vlees. 5 sneetjes brood leveren 20% en een stukje vlees van 100 gram levert 16% van de ADH. De ADH voor mannen is 9 mg en voor vrouwen 7 mg.

Zwangere vrouwen hebben 9 mg nodig. En vrouwen die borstvoeding geven hebben 11 mg nodig.

Seleen

Belangrijke functies

Seleen is een anti-oxidant en beschermt onze cellen tegen schade. Maar ook zorgt het voor een goede werking van de schildklier.

ADH

Volwassenen hebben dagelijks ongeveer 70 µg seleen nodig.

Seleen zit vooral voor in vis en rijst. Zo zit in een stuk vis (100 gram) al 37% van de nodige seleen. In 3 opscheplepels rijst zit 13% van de ADH.

Molybdeen

Belangrijke functies

Molybdeen zit in enzymen die nodig zijn voor de stofwisseling: het helpt bij de opbouw en afbraak van eiwitten.

ADH

De ADH voor molybdeen is 65 µg. Dit sporenelement zit veel in brood-, graan- en melkproducten, maar komt voor in alle voedingsmiddelen.

Een tekort komt nooit voor.

Jodium

Belangrijke functies

Jodium is onmisbaar voor een goede werking van de schildklier. Het is namelijk onderdeel van de schildklierhormonen. Die zijn belangrijk voor de groei en ontwikkeling van bijvoorbeeld het zenuwstelsel.

ADH

Volwassenen hebben dagelijks 150 µg jodium nodig en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven iets meer. In ons voedingspatroon is brood een belangrijke bron van jodium. Dat komt omdat jodium wordt toegevoegd aan het zout dat in brood wordt gebruikt.

Jodium zit ook in vis en zeewier en een klein beetje in eieren.

Als je weinig of geen brood eet, kan een jodiumtekort op de loer liggen. Kies dan voor andere jodiumrijke producten, eventueel in overleg met een diëtist.

Chroom

Belangrijke functies

Over chroom is niet zo heel veel bekend. Het speelt een rol bij de werking van insuline dat op zijn beurt belangrijk is voor de regulering van het bloedsuikergehalte.

ADH

Chroom komt vooral voor in zemelen, groente en fruit. Er is geen ADH voor chroom.

Mangaan

Belangrijke functies

Mangaan is een onderdeel van veel enzymen die betrokken zijn bij de energiestofwisseling.

ADH

Dagelijks 3 milligram mangaan is voldoende voor een goede gezondheid. Mangaan zit in volkorenbrood en andere volkorenproducten.

