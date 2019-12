Verbod op schadelijke doseringen vitamine B6

Nieuws|Fabrikanten en handelaren mogen geen voedingssupplementen met schadelijke hoeveelheden vitamine B6 op de markt brengen. Dat is vanaf 1 oktober verboden.

Update 3-12-2018

Er zijn nog steeds tientallen producten te koop met een schadelijke hoeveelheid vitamine B6. Daarom roepen wij op tot een boycot van deze preparaten.

Vitaminepillen met te hoge dosis nog verkrijgbaar

Vitaminepillen mogen nu niet meer dan 21 milligram vitamine B6 per dagdosering bevatten. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6 voor volwassenen is 1,5 milligram per dag. Voor kinderen ligt dit, afhankelijk van de leeftijd, lager. Te veel vitamine B6 kan schadelijk zijn voor je gezondheid. De Consumentenbond pleitte al eerder voor een verbod.

Fabrikanten krijgen helaas een uitverkooptermijn en mogen hun voedingssupplementen verkopen tot hun voorraden op zijn. Ook via internet kun je nog steeds supplementen met te veel vitamine B6 kopen. Kijk dus altijd op het etiket en neem geen vitaminepillen met meer dan 21 milligram vitamine B6 per dag.

Test vitaminepillen

Uit onze test vitaminepillen (pdf) uit 2014 bleek dat er 3,5 tot 5,5 keer de veilige dagdosis B6 in de vitaminepillen zat. Sindsdien pleitten wij voor wettelijk vastgestelde bovengrenzen. Zo kan een toezichthouder boetes opzetten of vitaminepillen uit de markt halen als fabrikanten te veel van een bepaalde vitamine in hun pillen stoppen.

Goed nieuws dus dat de bovengrens eindelijk wettelijk vastgelegd is. Wel vinden we het jammer dat bestaande voorraden vitaminepillen met te veel vitamine B6 nog verkocht kunnen worden. We vinden dat fabrikanten de verantwoordelijkheid moeten nemen en deze schadelijke producten nu al niet meer moeten verkopen.

Schadelijkheid overdosis vitamine B6

Slik je langere tijd vitaminepillen met een te hoge dosis, dan kan dat voor klachten zorgen zoals:

Gevoelloosheid

Tintelingen in handen en voeten

Zenuwpijnen in handen en voeten

Je kunt niet te veel vitamine B6 binnen krijgen via je voeding. Met gewone voeding krijgen de meeste mensen voldoende vitamine B6 binnen via bijvoorbeeld vlees, eieren en brood. Tekorten zijn daarom zeldzaam. De meeste mensen hebben dus geen vitaminesupplementen met vitamine B6 nodig.

