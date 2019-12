Product details

Boek

Publicatiedatum: 26 april 2018

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 96

ISBN: 978 905951 3969

E-book

Publicatiedatum: 26 april 2018

Bestandsformaat: ePUB

ISBN: 978 905951 3976

Samenvatting

Wie een woning koopt, kan daarvoor sinds 1 januari 2018 ‘nog maar’ 100% van de waarde ervan lenen. Dat betekent dat de kosten koper voortaan uit eigen zak betaald moeten worden. Wie dat geld niet heeft, kan aankloppen bij familie voor een lening. Ook voor de geldverstrekker kan een familielening gunstig uitpakken: de rente is hoger dan de huidige rente op spaarrekeningen. Niet alleen ouders en kinderen, maar ook ooms en tantes, neven en nichten kunnen profiteren. Deze geheel herziene editie van De familiebank staat vol informatie voor iedereen die overweegt een familielening af te sluiten of te verstrekken. Met handige tips en praktijkvoorbeelden.



Wat vind je in dit boek?

De mogelijkheden voor lenen en schenken binnen de familie, inclusief de belastingtarieven en schenkingsvrijstellingen voor 2018.

Alle juridische en fiscale gevolgen van een familielening.

Informatie over andere vormen van financiering, zoals crowdfunding.

.Voor wie is dit boek bestemd?

De familiebank is bestemd voor iedereen die overweegt een lening aan een familielid te verstrekken of af te sluiten bij een familielid.

