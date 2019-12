Product details

Publicatiedatum: 3 april 2018

Publicatiedatum: 12 september 2019

Samenvatting

Als je wordt getroffen door dementie, een ongeluk of beroerte, beland je mogelijk in een situatie waarin je geen greep meer hebt op je vermogen, bedrijf of hoe je medisch behandeld wilt worden. In een levenstestament kun je hiervoor nu al regelingen treffen. In dit persoonlijke document worden - liefst samen met de notaris - via volmachten wensen op allerlei gebieden vastgelegd, zowel privé als zakelijk. Het levenstestament is het eerste deel uit onze serie ‘Klaar voor de notaris’.

Wat vind je in dit boek?

De belangrijkste aandachtspunten van een levenstestament.

Uitleg over volmachten; van het beschikken over bankrekeningen tot het optreden als vertegenwoordiger bij de de notaris als het gaat over de erfenis.

Tips voor een optimale voorbereiding op het gesprek bij de notaris.

Voor wie is dit boek bestemd?

Het levenstestament is bestemd voor iedereen die zowel privé als zakelijk zijn of haar zaken voor de toekomst goed wil regelen. Zo kom je beslagen ten ijs bij de notaris, dit kan tijd en geld besparen.

