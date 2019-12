Product details

Publicatiedatum: 22 januari 2019

ISBN: 978 905951 4300

Publicatiedatum: 22 januari 2019

ISBN: 978 905951 4317

Samenvatting

Wie in een testament heeft bepaald wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren, wil natuurlijk dat die zo soepel mogelijk wordt afgerond. Een executeur wikkelt de nalatenschap af en maakt hem ‘verdeelklaar’ voor de erfgenamen. Door in je testament een executeur aan te wijzen, weet je zeker dat je wensen in de praktijk goed worden uitgevoerd.

Wat vind je in dit boek?

Uitleg over verschillende soorten executeurs en tips waar je op moet letten bij een benoeming.

Een uitgebreide beschrijving van de plichten en rechten van een executeur.

Een handige checklist voor iedereen die executeur is of wordt.



Voor wie is dit boek bestemd?

De rol van de executeur is bestemd voor iedereen die zeker wil weten dat zijn wensen na zijn overlijden goed worden uitgevoerd en daarvoor een executeur aan wil wijzen. De rol van de executeur is ook bedoeld voor mensen die tot executeur zijn benoemd.



