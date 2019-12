Product details

E-book

Publicatiedatum: 7 juni 2016

Bestandsformaat: ePUB

ISBN: 978 905951 3631

Levertijd: zie omschrijving

Samenvatting

Steeds meer mensen willen zelf kunnen meebeslissen als ze ziek zijn: over de te volgen therapie en de in te nemen medicijnen bijvoorbeeld. In het boek De beste behandeling staat informatie over 41 chronische ziektes - van migraine en dementie tot kanker en diabetes - waarmee iemand bij een (huisarts en) specialist terechtkomt. Informatie die mensen in staat stelt om zelfstandiger en bewuster met hun gezondheidsproblemen om te gaan. Zoals welke onderzoeken je kunt verwachten en welke medicijnen en onderzoeken bij de behandeling horen.

Wat vind je in dit boek?

De beste behandeling bij 41 veelvoorkomende ziektes;

Alles wat je over deze ziektes moet weten, van verschijnselen tot prognose;

Een overzicht van de middelen die worden voorgeschreven bij deze ziektes.

Voor wie is dit boek bestemd?

De beste behandeling is er voor iedereen die bewust met zijn of haar gezondheidsproblemen wil omgaan.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijgt je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal vijf keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is epub. Je kunt epub-bestanden lezen op een e-reader,tabletof computer. Op de computer kun je de readersoftware van jouw e-reader gebruiken, het gratis boekenkast beheerprogramma Calibre, of Adobe Digital Editions.

Voor het lezen van epub’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

De tekst van het e-book zal zich automatisch aanpassen aan de grootte van het scherm van het gebruikte apparaat. De illustraties in het e-book (zoals tabellen) worden niet altijd aangepast aan de schermgrootte. In dat geval kun je gebruikmaken van de inzoomfunctie om de illustratie groter in beeld te brengen.

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden (pdf).