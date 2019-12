Product details

Boek

Publicatiedatum: 11 november 2019

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 192

ISBN: 978 905951 4485

Levertijd: 4 dagen

E-book

Publicatiedatum: 11 november 2019

Bestandsformaat: PDF

ISBN: 978 905951 4492

Levertijd: direct

Samenvatting

Heb je weleens bloed laten prikken? De uitslag die volgt na het laboratoriumonderzoek is voor de leek niet gemakkelijk te begrijpen. De geheel vernieuwde editie van het boek Mijn labwaarden helpt om de uitslagen van de meest uitgevoerde bloedtests te begrijpen en te interpreteren.



Wat vind je in dit boek?

Wat kan het bloedbeeld zeggen over je gezondheid?

Veel voorkomende ziekten en hun bijbehorende standaardwaarden

Vitaminen en mineralen en hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheden



Voor wie is dit boek bestemd?

Voor iedereen die zijn of haar laboratoriumuitslagen beter wil begrijpen en goed voorbereid een gesprek met de huisarts of specialist in wil gaan.



