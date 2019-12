Product details

Samenvatting

Ons brein verandert als we ouder worden. We vergeten vaker dingen en maken ons dan zorgen: is dat normaal of is er sprake van dementie? In Wijzer over geheugen lees je onder meer of deze angst gerechtvaardigd is. In het boek wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt en hoe je er zo goed mogelijk voor kunt zorgen, onder meer door een gezonde leefstijl. Het boek geeft ook informatie over verschillende vormen van dementie en hoe je daar zelf - maar ook je omgeving - mee kunt omgaan.

Wat vind je in dit boek?

Informatie over veranderingen in het geheugen door het ouder worden

Tips om het geheugen zo lang mogelijk gezond te houden

Diverse geheugentests en handvatten voor omgaan met dementie

Voor wie is dit boek bestemd?

Wijzer over geheugen is bestemd voor iedereen die meer wil weten over zijn of haar brein en hier graag goed voor wil zorgen. Een actueel onderwerp als je weet dat Nederland naar schatting nu al 270.000 mensen met dementie telt en dat dit aantal de komende 30 jaar bijna zal verdubbelen.

