Reparaties: Ramen, deuren & trappen

Product details

E-book

Publicatiedatum: 7 augustus 2017

Aantal pagina’s: 34

Bestandsformaat: PDF

Levertijd: Direct

Samenvatting

Deel 3 Ramen, deuren en trappen

Dit deel gaat specifiek in op de meest voorkomende reparaties aan ramen deuren en trappen. Van het vervangen van een gebroken ruit en het repareren van een vensterbank tot het vernieuwen van houten traptreden en het vastzetten van een balustrade. Klaar je klus in een handomdraai! Je bent hem de baas met de stap-voor-stap uitleg en de verhelderende illustraties en foto’s.

Over 1001 Reparaties in huis

1001 Reparaties in huis is een praktisch handboek voor zowel de beginnende als gevorderde doe-het-zelver. Het boek bespreekt alles wat je moet weten om veelvoorkomende klussen in huis met succes zelf aan te pakken. Een klusjesman inhuren is niet langer nodig.

Voor wie is Deel 3 Ramen, deuren en trappen bestemd?

Ramen, deuren en trappen is bestemd voor iedereen die zelf thuis aan de slag wil met een klus op dit gebied en streeft naar goed resultaat.

