Stap over naar Kies & Koop

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Eerlijke testinformatie

Onze experts testen jaarlijks duizenden producten in professionele testlabs. Zo heb je altijd actuele testinformatie, zonder invloed van bedrijven of de overheid. We hebben dus geen enkel belang bij jouw aankoop. We helpen je gewoon graag op weg.

Hulp bij kiezen

Met onze keuzehulpen weet je in een paar stappen welk product het beste bij je past. Bijvoorbeeld de Beste uit de Test of Beste Koop. Zo zie je in één oogopslag waar je aan toe bent.

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Al meer dan 410.000 tevreden leden

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    Maria

    'Ik vind het een fijne gedachte dat ik altijd even kan checken wat de mensen van de Consumentenbond zeggen voordat ik een aankoop doe. Toen mijn stofzuiger kapot ging kon ik met behulp van de testresultaten de beste vervanger kopen en een nieuwe energie-aanbieder kon ik direct online regelen.'

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