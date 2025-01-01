Altijd Voordeel & Korting

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Fijn dat je lid bent

Met het Basislidmaatschap zit je goed. 

Je krijgt: 

  • Collectief voordeel
  • Ledenkorting
  • Overstaphulp

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Ga aan de slag

Samen staan we sterk

Samen bedrijven aanpakken

Al 70 staan we sterk tegen bedrijven waar jij alleen niet tegenop kunt. Deze bedrijven pakken we aan.

Samen naar de rechter

Als bedrijven misbruik maken van hun macht, stappen wij namens een groep consumenten naar de rechter.

Onze acties & claims

Wij stellen misstanden aan de kaak, claimen compensatie en voeren actie.
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Google schendt jouw privacy. Doe mee met onze claim

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Zit je op Facebook? Claim een vergoeding
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Claim een schadevergoeding van TikTok
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Sjoemeldiesel? Claim je compensatie
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Bekijk al onze successen
Bekijk alle acties & claims

Wij zijn er voor jou

Besparen op je vaste lasten
In jouw lidmaatschap

Besparen op je vaste lasten

Vergelijk verzekeraars en leveranciers op prijs en voorwaarden. En zie direct of je kunt besparen.

Eerlijke testinformatie
Niet in jouw lidmaatschap

Eerlijke testinformatie

Vergelijk producten. Zo zie je direct welke het beste zijn. En welke je beter niet kunt kopen.

Financiële en juridische hulp
Niet in jouw lidmaatschap

Financiële en juridische hulp

Krijg hulp bij het oplossen van je vragen en problemen met bedrijven.

Ook toegang tot eerlijke testinformatie of juridische hulp? Wijzig dan je lidmaatschap. Vanaf €2 extra per maand.

Eerlijk is eerlijk

De Consumentenbond is er voor jou. Om de wereld een beetje eerlijker te maken. Wij beschermen je tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Samen staan we sterk zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Al 70 jaar onafhankelijk en betrouwbaar

Samen met consumenten bepalen we wat we onderzoeken, publiceren en adviseren. Dit doen we zonder invloed van bedrijven of de overheid. In tegenstelling tot andere partijen ontvangen wij geen beloning voor het testen van een product of dienst. Je krijgt dus altijd eerlijke informatie.