Reviews van Aon zorgverzekering

a 9 augustus 2019







Toon per onderdeel

Na 8 maanden gebel en gemail is de op de website beloofde 12,5% korting nog steeds niet doorgevoerd. Uren telefoneren (op mijn kosten want zij bellen je niet) en mailen levert niets op. Van het kastje naar de muur. Dient u maar een klacht in. Degene die erover gaat is met vakantie; nee we weten niet wanneer hij terug komt. Er wordt aan gewerkt (maar wat er dan precies gedaan wordt weet niemand). Enz enz. Op mails wordt niet gereageerd en als je belt hang je oeverloos in de wacht. Er wordt niets opgepakt om het op te lossen. Ze laten het allemaal bij de klant liggen. Die moet maar bellen, mailen, klacht indienen en ondertussen gebeurt er niets. Behalve dat het teveel aan premie elke maand weer vrolijk wordt afgeschreven. Ze lokken je met een korting van 12,5% maar als ze je eenmaal binnen hebben kun je ernaar fluiten. LOOP MET EEN GROTE BOOG OM DEZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ HEEN!!

Ptmn 28 juli 2017







Toon per onderdeel

Een zorgverzekeraar DIENT de gemaakte zorgkosten te betalen en zich NIET te bemoeien met de soort of type zorg. Het is zelf zo erg dat de zorgverzekeraars instanties uitsluiten indien deze niet meelopen met de regels van betreffende zorgverzekeraar. Het gaat alleen nog maar om geld!!!!!!

Beerkens 20 juli 2017







Toon per onderdeel

Begin oktober 2016 heb ik een borstkankeronderzoek laten doen. Nu, eind juli 2017, krijg ik de rekening van mijn overgebleven deel eigen risico. 10 maanden later! Uiteraard was ik vergeten dat deze 350,- er nog aan zaten te komen, en ben ik zeer onaangenaam verrast. Ik ben al lang bij een andere verzekeraar, die gelukkig WEL tijdig rekeningen en eigen risico verwerkt. IAK dit is ronduit schoftig.

Anne 21 november 2016







Toon per onderdeel

Ik ben al 11 jaar klant bij deze verzekeraar en had nog nooit zelf aanspraak op de verzekering gemaakt. Mijn aanvullende verzekering dekte volgens de voorwaarden een preventieve ECG 1x per 2 jaar. Ik wilde daar graag gebruik van maken en heb vooraf nog eens expliciet gevraagd of dit onder de dekking viel. Na indienen heb ik uiteindelijk een paar jaar gezeur gehad over de declaratie. De medewerkers hebben in het beste geval geen idee waar ze het over hebben. In het slechtste geval wordt er gelogen. Meestal wordt je met een kluitje het riet in gestuurd ("u moet de zorgverlener om een andere DBC code vragen"). Uiteindelijk heb ik alles alsnog zelf moeten betalen. Kafkaiaanse toestanden.

Mieke 9 december 2015







Toon per onderdeel