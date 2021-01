Reviews van Jaaah zorgverzekering

Let op! Deze verzekering is alleen te gebruiken via aan app (niet via een website). Deze app werkt niet op oudere smartphones (Android: versie 8.0.1 en hoger). Elke volwassen verzekerde moet een eigen app (phone) gebruiken. Helaas wordt deze info niet meegegeven bij het afsluiten van een verzekering. In de Playstore is te zien dat de app nog een fors aantal fouten bevat - het kan verstandig zijn om nog een jaartje te wachten ...