Reviews van ZEKUR zorgverzekering

Dit soort budget verzekeringen laten zien dat de marktwerking in de zorg er niet zou moeten zijn. Wie sluiten dit soort verzekeringen af, juist ja mensen met een een beperkt budget. Door onvoldoende kennis van de polis en niet geïnformeerd te worden door ziekenhuizen of andere instellingen krijgen mensen (achteraf) torenhoge rekeningen. Die kunnen ze niet of nauwelijks betalen waardoor de problemen alleen maar groter worden. Bij achterstand op je premie kun je niet overstappen waardoor problemen en rekeningen alleen maar groter worden. Sluit dit soort verzekeringen niet af en de politiek zou dit soort budgetpolisen moeten verbieden