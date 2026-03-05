Fabrikant

'De BMW Group heeft zich ten doel gesteld de impact op natuur en milieu zo klein mogelijk te maken.'

(bron: bmwgroup.com)

Aantal geschatte sjoemeldiesels in Nederland

100.000

Wat is het probleem?

BMW verkocht jarenlang dieselauto’s als groen, milieuvriendelijk en efficiënt. Consumenten konden volgens BMW ‘zonder enige schuld naar het milieu toe’ in de auto’s rijden.

Maar uit verschillende onderzoeken van onder meer Car Claim en in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat in deze diesels verboden manipulatiesoftware zit.

Hiermee verlaagde BMW kunstmatig de NOx-uitstoot (stikstof) tijdens officiële typegoedkeuringstesten. Zo leken de auto’s te voldoen aan de wettelijke norm en kwamen ze onterecht op de markt. Maar onder normale gebruiksomstandigheden vertonen deze voertuigen verontrustend hoge uitstootwaarden.

Is jouw BMW een sjoemeldiesel?

