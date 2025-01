De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen over de acceptatie van contant geld bij kleine aankopen. Het voorstel is onderdeel van het Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen. Als de Eerste Kamer deze wet goedkeurt, dan wordt het overal in Nederland weer mogelijk om kleine bedragen contant af te rekenen.

We zagen dat het op steeds meer plekken van maatschappelijk belang niet meer mogelijk was om contant te betalen. Denk bijvoorbeeld aan apotheken, ziekenhuizen en openbare zwembaden. Hiermee is het voor veel mensen onnodig moeilijk om mee te doen.

We hebben dit probleem meerdere malen aangekaart. We gingen in gesprek met de apothekersbranche. En we reageerden op het Wetsvoorstel Chartaal Betalingsverkeer van toenmalig Minister van Financiën, Sigrid Kaag. We zijn dus blij dat onze stem gehoord is.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan.