Het aantal gecontracteerde ziekenhuizen is bij alle verzekeraars verbeterd. Dat geldt ten opzichte van dezelfde datum vorig jaar én in vergelijking met de vorige peildatum halverwege december. De Consumentenbond stelt op 4 data vast hoe het ervoor staat met de contractering van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en GGZ-zorgverleners.

Zelf deel rekening betalen

In het vorige overstapseizoen was het zo slecht gesteld met de contractering dat de Consumentenbond aan de Nederlandse Zorgautoriteit vroeg in te grijpen. Consumenten hebben er last van als de contractering niet rond is op het moment dat zij kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Wanneer je naar een zorgverlener zonder contract gaat, bestaat het risico dat je een deel van de rekening zelf moeten betalen. Ga je naar een zorgverlener die (prijs)afspraken heeft gemaakt en dus een contract heeft met je verzekeraar dan hoef je niets bij te betalen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Vooral CZ loopt achter

Uit de laatste peiling komt naar voren dat vooral CZ achterloopt op de rest van de zorgverzekeraars als het gaat om het percentage gecontracteerde zorg. Dat geldt zowel bij ziekenhuizen en privéklinieken als bij GGZ-zorgverleners. Vooral bij de zelfstandige klinieken ligt het percentage gecontracteerde zorg met 7% erg laag. Er zijn meer ZBC’s en GGZ-behandelaren gecontracteerd, maar een groot deel heeft geen contract.

Zilveren Kruis: contractstatus 3 ziekenhuizen gewijzigd

Opvallend is de verandering in contractstatus van 3 ziekenhuisorganisaties bij Zilveren Kruis ten opzichte van de vorige peildatum. Hier is de contractstatus veranderd van gecontracteerd zonder omzetplafond naar gecontracteerd met omzetplafond. Het gaat hierbij om Ommelander Ziekenhuis Groningen, Ziekenhuis Rivierenland en het Ziekenhuis St Jansdal.

Afspraken met omzetplafond

Bij een omzetplafond of volumeplafond maakt de zorgverzekeraar afspraken over het maximale aantal behandelingen dat zorgaanbieders mogen uitvoeren volgens het contract. Of het maximumbedrag dat ze mogen declareren. Als zorgaanbieders ze over het afgesproken maximum heen gaan, dan vergoedt de verzekeraar niets meer. Verzekerden lopen dan het risico dat ze niet meer bij die zorgaanbieder terechtkunnen.

Menzis en VGZ zetten stappen

Menzis en VGZ blijken eind december flinke vooruitgang te hebben geboekt ten opzichte van de vorige peildatum eerder die maand. Het aantal gecontracteerde ZBC’s ligt eveneens fors hoger. Ook hier zette VGZ behoorlijke stappen. Al lag dit ook in de lijn der verwachting, omdat VGZ op de vorige peildatum achterbleef.

DSW springt er negatief uit bij GGZ

Het aantal gecontracteerde GGZ-zorgverleners is over de gehele breedte toegenomen. Alleen DSW springt er in negatieve zin uit. Vooral VGZ en Zilveren Kruis hebben grote stappen gemaakt, waardoor zij bijna de 100% aantikken. Alle ziekenhuisorganisaties zijn nu in onderhandeling of hebben een contract, maar enkele specifieke locaties hebben nog geen contract.

Bij de start van het zorgseizoen halverwege november waren veel ziekenhuizen nog niet gecontracteerd. Tijdens de vorige peildatum eerder in december was al sprake van een verbetering. Eind januari is de vierde en laatste peiling.