Hardleers

Al 6 keer eerder deden we onderzoek naar krimpflatie. Mede daardoor is het vaak in het nieuws gekomen. Consumenten ergeren zich massaal aan het stiekem verkleinen van de inhoud. We kregen al meer dan 1800 meldingen binnen via ons Meldpunt Eerlijk.

Je zou denken dat fabrikanten het krimpflatie-trucje daardoor niet meer doen. Maar niets is minder waar. Afgelopen jaar vonden we weer tientallen producten waarvan de inhoud kleiner is geworden. En bij sommige producten gebeurde dat de afgelopen jaren zelfs meerdere keren.

Kleiner en kleiner

Bij eerdere onderzoeken zagen we de inhoud van Snack a Jacks Barbecue Paprika bijvoorbeeld steeds minder worden. Die ging stilletjes van 145 naar 127, 117 en 107 gram. En nu zit er nog maar 103 gram in een pak.

Tijdens dit onderzoek zagen we ook de verpakkingen Ariel en Dreft 'krimpen'. De inhoud van een doos Ariel wascapsules is in een aantal jaar van 14 naar 13, 12 en 10 wascapsules gegaan. En een fles Dreft wasmiddel ging van 1390 ml naar 1200 en 945 ml.

Ook een pak Maaslander-kaasplakken wordt steeds kleiner. Van 200 naar 175, 150 en 140 gram. Waar eindigt dit? Zitten er straks nog maar 4 plakjes in een pak?

Stop met krimpen

Het liefst zien we dat producenten en winkels de inhoud van een verpakking helemaal niet meer verkleinen. En als bedrijven dit toch doen, moeten ze hier transparant en duidelijk over zijn. Door bijvoorbeeld niet alleen aan te geven dat de verpakking is vernieuwd, maar ook dat er minder in de verpakking zit.

Krimpflatie is ook een onnodige belasting voor het milieu. Er is een Europese richtlijn verpakkingen. Daarin staat dat een verpakking niet meer materiaal mag bevatten dan noodzakelijk. Verpakkingen die minder zijn gevuld of onnodig kleiner worden, zorgen voor meer afval. Denk alleen al aan telkens weer een nieuwe plastic dop op de verpakking.

'Niet oneerlijk'

We legden 3 klachten voor aan de Reclame Code Commissie (RCC). Maar die vindt dat er bij de voorbeelden geen sprake is van misleidende of oneerlijke reclame.

De RCC beoordeelt alleen verpakkingen die nu gebruikt worden en vergelijkt die niet met eerdere verpakkingen. Ook controleert de commissie niet of fabrikanten zich houden aan de Europese verpakkingsrichtlijn.

Als de fabrikant op de nieuwe verpakking geen onjuiste beweringen doet over de inhoud. Dan is het stilletjes verkleinen van de verpakking dus niet misleidend of oneerlijk, volgens de RCC. Ons standpunt blijft dat krimpflatie ongewenst en consumentonvriendelijk is. En daarin staan we niet alleen. We kregen hierover al ruim 1800 meldingen op ons Meldpunt Eerlijk.

Doe mee

We houden fabrikanten in de gaten en publiceren regelmatig voorbeelden van krimpflatie. Zo kun je ervoor kiezen om die producten niet meer te kopen en deze fabrikanten niet meer te steunen. Je kunt voorbeelden van krimpflatie melden. Daarmee proberen we supermarkten en fabrikanten ervan te overtuigen dat ze eerlijker moeten zijn.

Creatieve reacties

We vroegen fabrikanten en winkels te reageren op hun gekrompen producten. De reacties waren soms creatief en vol marketingtaal. Ze geven ons in ieder geval niet de indruk dat ze van plan zijn om te stoppen met krimpflatie.

Vooral de reactie van Mentos was kenmerkend. De fabrikant wil graag benadrukken dat het maar om 1 melding gaat. Wat zij niet inzien is dat krimpflatie een grote ergernis is onder consumenten. En als je er niet open over bent dat je minder in de verpakking stopt, kun je ook niet verwachten dat veel consumenten erover klagen.

'Gestegen kosten opvangen'

De belangrijkste reden waarom fabrikanten de inhoud verkleinen is om de gestegen kosten op te vangen. Zij passen liever de verpakking aan, dan dat zij de prijs moeten verhogen. Daarnaast gaven ze ook vaak productverbeteringen, duurzaamheidsaspecten en een betere aansluiting op de doelgroep als redenen.

Fabrikanten wijzen naar winkels

Het valt op dat fabrikanten vooral weer naar de winkels wijzen en hen de schuld geven van krimpflatie. Maar het zijn toch echt fabrikanten die de producten verkleinen. Een aantal fabrikanten zegt alleen adviesprijzen door te geven. Maar als wij aan Mentos, Pepsico en Nestlé vragen wat de adviesprijzen zijn, dan zijn die niet openbaar of kunnen ze er ineens niks over zeggen.

Krimpflatie: 22 voorbeelden

Bij de onderstaande 22 producten zie je hoeveel procent de prijs steeg. En wat de prijs en inhoud vóór en van ná de verpakkingswijziging is. Ook staat bij elk product een uitgebreide reactie van de fabrikant.