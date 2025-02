Wat gebeurde er?

KLM annuleerde vooral aan het begin van de corona-pandemie veel vluchten. KLM betaalde niet terug aan de passagiers zelf, maar aan de reisbureaus. Zoals D-reizen. Ook als passagiers rechtstreeks bij KLM vroegen om een terugbetaling. Helaas ging D-reizen failliet voordat het passagiers hun geld terugbetaalde. Er is daarom een grote groep passagiers die met lege handen kwam te staan.

Rechtszaak om terugbetaling

De Consumentenbond is van mening dat KLM passagiers rechtstreeks had moeten terugbetalen, als zij daar om vroegen. Maar KLM verwees passagiers naar hun reisbureau. We vermoeden dat deze passagiers alsnog recht hebben op hun geld en startten daarom een rechtzaak tegen KLM. Helaas wachten we nog steeds op een uitspraak.

Actie nodig: stuur nu een e-mail

De uitspraak zou klanten van het failliete D-reizen kunnen helpen. We hopen namelijk dat de rechter beslist dat KLM ze alsnog moet betalen. Omdat de annuleringen bijna 5 jaar geleden waren, moeten deze klanten zich wel kenbaar maken bij KLM. Ze moeten een brief of e-mail sturen met hun gegevens en het bericht dat ze nog wachten op geld. Dat heet ook wel het stuiten van hun vordering.

Zo doe je dat

Een bericht sturen aan KLM is eenvoudig, je doet dat zo:

Download onze voorbeeldbrief hier. Vul zelf gegevens in over je vliegreis Stuur de brief per aangetekende post naar KLM Bewaar je verzonden e-mail of het bewijs dat je de brief stuurde

Stuur je geen brief? Dan kan je aanspraak op terugbetaling definitief verjaren. Ook al is de uitspraak in onze zaak positief voor veel reizigers.

Hoe gaat het nu verder?

We wachten al ruim een jaar op een oordeel van de rechter. Dat proces kunnen we niet versnellen, we zullen de uitspraak rustig af moeten wachten. Zodra we nieuws hebben, delen we dat.