Panelonderzoek: Rolkoffertje moet gratis mee kunnen

Wirwar aan regels

De regels voor het meenemen van handbagage verschillen enorm per luchtvaartmaatschappij. Dat maakt het lastig om ticketprijzen met elkaar te vergelijken. De wirwar aan regels zorgt ook voor irritatie en verwarring. Wat bij de ene maatschappij wél mag en past, mag bij een andere maatschappij alleen tegen bijbetaling mee.

Luchtvaartmaatschappijen beperken de hoeveelheid handbagage die gratis mee kan in de cabine ook steeds meer. Een klein rolkoffertje en een klein tasje was ooit de ongeschreven standaard. Bij veel maatschappijen kan een rolkoffertje alleen nog tegen betaling mee, zo concludeerden we in ons onderzoek in januari 2024 (alleen voor abonnees).

Panelonderzoek

We vroegen ons panel hoe zij hier tegenaan keken en 11.552 respondenten vulden de vragenlijst in. Daarvan reisde 67% de afgelopen 3 jaren met het vliegtuig. Van die reizigers, vindt 35% dat een groot stuk handbagage inclusief moet zijn bij een vliegticket. Zoals een rolkoffertje.

Nog eens 51% vindt dat behalve dat koffertje ook een klein stuk handbagage zoals een tasje mee moet kunnen. De combinatie van een rolkoffertje en een klein item was ooit de standaard bij zo'n beetje alle luchtvaartmaatschappijen. Nu hanteren alleen netwerkmaatschappijen als KLM en Lufthansa die standaard nog.

Aan de slag

Een grote meerderheid (78%) van de repsondenten vindt dat de Consumentenbond zich moet inzetten voor een standaard, zodat alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde regels voor handbagage moeten hanteren. Zo'n standaard is alleen op Europees niveau vast te leggen in wetgeving, bijvoorbeeld in de nieuwe regelgeving over passagiersrechten. Daarom zetten we ons, via onze koepelorganisatie Europese Consumentenorganisatie BEUC, daar in voor betere regels voor passagiers.