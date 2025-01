Reisprijzen moeten kloppen

In ons vorige onderzoek was maar een derde van de reisaanbiedingen te boeken voor de geadverteerde prijs. In ons huidige onderzoek ligt dit op 71%.

Bij Corendon/Stip Reizen, ANWB Reizen/Fox, Effe Weg/Bolderman, Sunweb/Eliza en TUI klopten de prijzen het vaakst. De grootste verbetering zien we bij TUI, Dé VakantieDiscounter en KLM/Transavia Holidays. Zij nemen de verplichte bijkomende kosten nu vaker mee in de eindprijs. Dat zijn kosten, zoals boekingskosten en luchthavenbelasting. De aanbieder bepaalt of je die altijd moet betalen voor de reis.

Toch valt er nog wat te verbeteren. Bij KLM/Transavia Holidays zagen we bijvoorbeeld aanbiedingen die niet meer te boeken waren.

Prijsveranderingen tijdens het boeken

Let op als je bij Expedia, The Travel Club en Prijsvrij/D-reizen boekt. Bij deze aanbieders klopten de prijzen het vaakst niet. Bij Expedia stegen de prijzen vooral. Bij Prijsvrij/D-reizen daalden ze vaker.

Prijsdalingen lijken gunstig. Maar je moet erop kunnen vertrouwen dat de prijs tijdens het boeken niet verandert. Bij D-Reizen/Prijsvrij zagen we dat de prijs op meerdere plekken veranderde. Zo zagen we bij een aanbieding 4 verschillende prijzen.

De reis moet voor de geadverteerde prijs te boeken zijn. Anders kun je de reis niet vergelijken met andere aanbiedingen.

Onduidelijkheid over bijkomende kosten

Het moet duidelijk zijn welke kosten bij de prijs zijn inbegrepen. Bij Expedia en The Travel Club gaf dit vaak verwarring. Expedia schrijft in de reisinformatie dat plaatselijke servicekosten of overheidstoeslagen niet in de prijs zijn verwerkt. Deze worden later in het prijzenoverzicht toch meegerekend. Betekent dit dat je deze kosten later niet hoeft te betalen in het hotel? Dat is onduidelijk.

Dit geldt ook bij Sunweb/Eliza. Tot halverwege de boeking gaat het goed. Je ziet dan een overzicht met kosten die je direct moet betalen en later bij aankomst in de accomodatie. Dat laatste gaat meestal over de klimaatbelasting. Deze belasting is in het prijzenoverzicht aan het eind verdwenen. Je weet dus niet meer hoeveel je moet betalen.

Verplichte fooien moeten in de prijs

Aanbieders zoals Stip Reizen en ANWB Reizen noemen fooien in de reisinformatie. Soms noemen ze ook een prijs voor de fooi. Het is niet altijd duidelijk of deze kosten verplicht zijn. Ook al staat er dat deze niet verplicht is, probeer maar zonder schaamte niet mee te betalen tijdens de reis. Als van tevoren duidelijk is hoeveel de fooi is, dan vinden wij dat dit in de prijs moet zitten.

Effeweg/Bolderman neemt bij 8 van de 25 bekeken reizen niet de verplichte fooien mee in de advertentieprijs. Dat mag sowieso niet.

Laat je niet onder druk zetten

Claims als '100% korting op je vlucht' en 'X nachten gratis' klinken aantrekkelijk. Expedia is een aanbieder die dit soort beloftes maakt. Op welke prijs de claim is gebaseerd, is ons niet duidelijk.

Bij 5 bekeken pakketreizen van Expedia is de korting lager dan de geclaimde vluchtkorting. Bij een paar pakketreizen was de prijs van het aantal nachten in de claim niet hetzelfde met de korting die werd beloofd. Bekijk de beloftes en de reisaanbieding dus kritisch.

Rustig je reis boeken is lastig als je tijdens de boeking ziet hoe weinig kamers nog beschikbaar zijn. Óf dat je snel moet boeken, anders is de aanbieding uitverkocht. Laat je bij Corendon, Dé VakantieDiscounter, Expedia, Sunweb en TUI niet onder druk zetten. Boek je reis met onze tips.

Tips