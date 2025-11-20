Hoe compleet is OpenOverGokken? Een review van de nieuwe website

Voor iedereen die wel eens speelt

Loket Kansspel is vervangen door de nieuwe website OpenOverGokken.nl. Op de oude website van de Kansspelautoriteit vond je vooral informatie over plekken waar je hulp kunt krijgen bij gokproblemen. De nieuwe website is voor iedereen die wel eens speelt bij een (online) casino en daar meer over wil weten. Je leest wat gokken met je kan doen en hoe gokbedrijven werken.

Meer mensen met gokproblemen

Sinds de legalisering van online gokken in 2021 zijn veel meer mensen gaan spelen. Helaas zijn er ook meer mensen met gokproblemen bijgekomen. Het is daarom belangrijk dat je weet wat gokken precies is, en waar je aan begint. De nieuwe website legt dit duidelijk uit.

Veel goede informatie

De informatie op de site is duidelijk en uitgebreid. Ook het onderdeel ‘Gokpedia’ is handig. Daar lees je over verschillende vormen van gokken en over limieten. Het deel over illegaal gokken is ook zinvol, met een link naar de Kansspelwijzer. Check deze altijd bij twijfel altijd of een site daarin voorkomt. Dan weet je dat je te maken hebt met een legale partij.

Meer uitleg over rechten nodig

Toch missen we één ding. Meer uitleg over jouw rechten als speler. Wat mogen gokbedrijven wel doen? En wat mogen ze juist niet?

Eerder was beter geweest

En ondanks dat de website nu al best volledig is, hadden we deze uitgebreide site graag al in 2021 gezien. Dus bij de legalisering en de lancering van het Loket Kansspel. Het is eerst uit de hand gelopen. Want sinds 2021 is het aantal (online) gokkers enorm toegenomen en helaas ook het aantal mensen met gokproblemen.

We zien hier echt nog ruimte voor verbetering en zijn al sinds 2023 daarover in gesprek met de politiek.

Vindbaarheid bij online casino's kan beter

Bij elk van de 6 grote online casino's is een link naar de website te vinden. Vaak binnen 3 kliks. Alleen bij Jacks moet je wat beter zoeken. Wat ons betreft mag de website een nog prominentere plek krijgen. Zodat je al voordat je begint met spelen hier naartoe kunt.

De omschrijving van de site kan ook beter. Alle partijen, behalve Unibet, leggen nog steeds de link met hulp bij gokproblemen. Terwijl de site nu veel meer is dan dat. Een prominentere plek voor OpenOverGokken op hun site ontslaat de online casino’s niet van hun zorgplicht. Spelers mogen geen onnodige risico’s lopen, ook als ze goed zijn voorgelicht.

Wat is gokken?

Als je de website opent, zie je meteen het kopje ‘Wat is gokken’. Daar staan verschillende onderwerpen onder. Je krijgt uitleg over wat gokken met je doet. De invloed op je hersenen én op je leven. Dat wordt duidelijk en stap voor stap uitgelegd. Ook lees je wat er kan gebeuren als je het gokken niet meer onder controle hebt.

Risico's en de trucjes van online casino's

De site helpt goed bij het voorkomen van problemen. Het maakt je bewust voordat gokken een risico wordt. Een sterke toevoeging is ook de pagina over hoe gokbedrijven werken. Dit is een eerlijk en duidelijk verhaal. Ook over de dark patterns die gokbedrijven kunnen hanteren. Dit zijn trucjes op de sites van online casino’s die je aanzetten om langer door te spelen of meer in te zetten. Het aanbieden van bonussen is 1 van de dark patterns waar wij in 2023 onderzoek naar deden.

Onderzoek: voorwaarden bonussen vaak niet duidelijk

Uit ons eerder onderzoek naar online casino's bleek dat de voorwaarden van bonussen vaak niet duidelijk zijn. Je merkt soms pas wat ze inhouden nadat je voor de bonus hebt gekozen. Daarom pleitten we voor duidelijkere regels over het aanbieden van bonussen. Op OpenOverGokken staat uitgelegd hoe bonussen werken en welke voorwaarden erbij horen. Je leest ook dat die voorwaarden vaak niet in jouw voordeel zijn als speler.

Eerlijk verhaal over bonussen

De informatie op de site is compleet en vertelt het eerlijke verhaal. Er staat zelfs bij op welke manier bedrijven bonussen mogen aanbieden. Hier wordt ook een dark pattern beschreven, de rondspeelvereiste. Om een bonus uitbetaald te krijgen, moet je dat bedrag eerst nog een aantal keer inzetten. Dat kan 10 of 20 keer zijn, maar ook nog veel vaker. Dus voor een bonus van €50 moet je €500 of €1000 inzetten.

Hulplijnen

De website blijft ook een plek voor mensen die hulp nodig hebben. Je kunt er direct contact opnemen met organisaties die je kunnen helpen. Via de Hulpzoeker zie je waar je in jouw provinicie terechtkunt. Ook bij de GGZ. Kijk wel altijd goed wat er vergoed wordt door je zorgverzekering en of er een wachtlijst is.

Andere vormen van steun

Er zijn ook andere vormen van steun. Je krijgt tips om je gokgedrag onder controle te houden. En tips voor als je merkt dat je de controle juist verliest. Verder is er een zelftest en een link naar de Zelfhulpmodule van Jellinek.

De nieuwe site is een stuk interactiever. Het deel over hulp is uitgebreid met duidelijke en toegankelijke informatie. Organisaties zoals Jellinek, het Trimbos Instituut en Verslavingskunde Nederland hebben aan de website meegewerkt.