ASR, compenseer mijn polis eerlijk!

Consumentenbond komt op voor gedupeerden

ASR heeft tussen eind jaren tachtig en begin van deze eeuw meer dan 200.000 consumenten gedupeerd met een woekerpolis genaamd Waerdye. ASR heeft stiekem kosten en een torenhoge overlijdensrisicopremie in rekening gebracht. De Consumentenbond vindt dat ASR deze kosten aan consumenten moeten terugbetalen.

De Consumentenbond voert een rechtszaak tegen ASR om af te dwingen dat consumenten die zo’n polis hebben of hebben gehad een redelijke compensatie krijgen. Dat is tot nu tot niet gebeurd: de bestaande compensatieregeling van ASR is volstrekt ontoereikend.

Collectieve rechtszaak

De Consumentenbond voert een zogenoemde collectieve rechtszaak. Dat is een rechtszaak waarbij een belangenorganisatie opkomt voor de gelijksoortige en gemeenschappelijke belangen van alle gedupeerden. Bij een collectieve rechtszaak hoeven niet alle gedupeerden zelf een rechtszaak te voeren.

