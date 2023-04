Bij een aantal regelingen, bijvoorbeeld die van ABN AMRO en ING, is er sprake van finale kwijting. Dat betekent dat het 14 dagen na het accepteren van het aanbod niet meer mogelijk is om een klacht in te dienen of procedure op te starten over de variabele rente op je krediet. Ook niet op basis van een uitspraak van een rechter of geschillencommissie. Ook voor de bank is het niet mogelijk om het door jou geaccepteerde aanbod in te trekken of te verlagen.