Misleidende voedselverpakkingen

Nieuws | 4 oktober 2016

Minister Schippers publiceert actieplan etikettering van levensmiddelen

Het langverwachte Plan van Aanpak Etikettering van Minister Schippers is vandaag gepubliceerd. In dit actieplan ligt de nadruk op voorlichting aan consumenten en inzet van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit om op de huidige regelgeving te handhaven. Omdat de huidige regelgeving in veel gevallen tekort schiet om consumenten voldoende te beschermen, vindt de Consumentenbond dat nadere regels nodig zijn. In het actieplan geeft de Minister aan dat het wijzigen van de wet alleen in Europees verband kan, maar dat er bij andere lidstaten geen draagvlak voor is. Wel wordt aan het bedrijfsleven aandacht gevraagd voor deze problematiek. ‘Het bedrijfsleven moet haar verantwoordelijkheid nemen voor eenduidige en eerlijke etikettering. Ik vraag het bedrijfsleven hier actief op in te zetten. Een gedragscode kan hierin helpen’, zo staat in de brief. Het actieplan etikettering zal door de Tweede Kamer worden besproken tijdens het AO Preventiebeleid dat gepland is op 14 december.

Bekijk het actieplan