Informatie schiet tekort

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2016 bleek dat orthodontisten en organisaties vanuit de branche te weinig informatie hebben verschaft over de kosten en mogelijke alternatieven van beugelbehandelingen. Naar aanleiding van ons onderzoek beloofden de organisaties beterschap.

Het onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat orthodontisten en de brancheorganisaties te weinig informatie verschaften over de mogelijke kosten van een beugelbehandeling. Dat gold ook voor het informeren over mogelijke alternatieve behandelingen. En niet alleen bij beugels. Ook voor andere grote behandelingen bij de tandarts - namelijk het plaatsen van kronen en wortelkanaalbehandelingen - wilden we graag weten hoe het zit met de informatie en het afgeven van een offerte.

Wat willen wij?

Consumenten hebben er recht op goed geïnformeerd te zijn over alle relevante behandelingen voor hun probleem en inzicht in de voor- en nadelen daarvan. Ook hebben zij het recht op goede prijsinformatie vooraf. Bij behandelingen die meer dan €250 kosten hebben zij recht op een duidelijke offerte. Zeker gezien het feit dat de kosten van de behandeling uit de (beperkte) aanvullende verzekering betaald wordt of geheel voor eigen rekening komt. Consumenten moeten er niet om hoeven te vragen, maar dit als vanzelfsprekend aangeboden krijgen.

De resultaten zijn bekend

We hebben de resultaten gedeeld met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa onderzoekt of er bepaalde tandartspraktijken zijn die vaker worden genoemd. Op die manier kunnen de toezichthouders gericht actie ondernemen door eerst opheldering te vragen en als het nodig is scherpere maatregelen te treffen.