Resultaten van de actie Premiejagen

Met de actie Premiejagen zijn dit jaar ruim 47.000 e-cards aan zorgverzekeraars verstuurd. De e-cardactie duurde een maand, waarna wij verzekeraars per brief op de hoogte hebben gesteld van de resultaten. Daarnaast kreeg onze actiepagina ruim 3200 steunbetuigingen en had onze community aandacht voor dit onderwerp. Jij kunt daar nog steeds je mening geven of een nieuw onderwerp starten, mocht je hierover met anderen van gedachten willen wisselen.

Wat hebben we bereikt?

Kort na het sluiten van onze actie werd bekend dat minister Schippers met zorgverzekeraars is overeengekomen dat alle verzekeraars op gelijke wijze inzicht gaan geven in de opbouw van de basispremie . Dat is een goede eerste stap, maar volgens ons roept de uitwerking hiervan in de praktijk eerder vragen op dan hij beantwoordt.



Nadere invulling is nog nodig; lees hierover onze eerste indruk van premieopbouw zorgverzekeraars.

Eisen DNB

Een ander belangrijk punt dat wij aanstipten, betrof de hoogte van de reserves van zorgverzekeraars. Verzekeraars zelf lijken dit nu ook in te zien; ze hebben zich beklaagd over de hoogte van de reserves door exorbitante eisen van DNB. Minister Schippers heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar deze eisen.

Wat nu?

De maatschappelijke discussie over dit onderwerp is nog niet ten einde. Wij blijven deze discussie aanzwengelen en houden bovendien de ontwikkelingen op dit gebied nauw in de gaten. En ook de resultaten van verzekeraars voor de komende jaren, zullen niet aan onze aandacht ontsnappen.

