Waarschuwing: koop geen onveilige smartphone!

Uit reacties op de campagne 'Updaten!' blijkt dat veel consumenten een oude Android-versie op hun smartphone hebben. Soms is deze versie zelfs Android 4.3 of lager. We vroegen ons af: zijn dat allemaal oudere smartphones of zijn er smartphones die nu verkocht worden, maar een oude Android-versie hebben? Helaas blijkt dat laatste (ook) het geval.

Afraders: onveilige smartphones

Een aantal van de smartphones die nu wordt verkocht, blijkt een oude en onveilige Android-versie te hebben. In de tabel lees je om welke smartphones het gaat. We raden het af om smartphones met verouderende software te kopen.

Onveilige smartphones nog te koop:

Consumentenbond in actie

Minder Samsung-smartphones, maar wél updaten!

Fabrikanten moeten updaten en met name Samsung moet aan de bak. Samsung is het merk dat de meeste Android-smartphones verkoopt, maar laat ook veel producten die al zijn gelanceerd links liggen en biedt daar geen ondersteuning met updates voor. Daarom dringen we er bij Samsung op aan om:

selectiever te zijn in het lanceren van nieuwe producten.

voor een goede ondersteuning te zorgen van producten die Samsung wél lanceert.

Huawei Ascend Y330 onveilig

De Huawei Ascend Y330 is een smartphone die nog geen 2 jaar geleden voor het eerst is verkocht en een te oude en onveilige Android-versie heeft. We dringen er bij Huawei op aan om dit product te updaten.

Updaten!

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten meer moeten updaten, maar er moet nog veel gebeuren. Samsung en Huawei kunnen belangrijke eerste stappen zetten door het updaten van toestellen die nu nog veel aangeboden worden, maar onveilig zijn. Vind jij ook dat fabrikanten moeten updaten? Steun de actie!