Updates door Sony

We hebben er bij fabrikanten op aangedrongen om hun smartphones langer van updates te voorzien. Sony heeft ons een reactie gegeven. Onze conclusie: ze proberen het, maar we zijn er nog lang niet.

Sony 'streeft' naar updates

Sony is de eerste fabrikant die een antwoord geeft op onze vraag om Android-smartphones langer te ondersteunen:

"Ons update beleid is erop gericht de laatste Android versies beschikbaar te maken voor zo veel mogelijk Xperia gebruikers. In het bijzonder voor de high-end toestellen waarbij de nieuwste software een integraal onderdeel uitmaakt van de beleving van consumenten.



Wij streven ernaar om updates te ondersteunen voor alle premium toestellen tot achttien maanden na lancering van het toestel. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn die ons beperken in de mogelijkheden die wij hebben om toestellen te updaten, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot): technische beperkingen en commerciële- of interne overwegingen. Indien er serieuze veiligheidsrisico's bestaan met betrekking tot de kwetsbaarheid van een toestel zullen wij streven naar het beschikbaar stellen van firmware patches, ook indien het betreffende toestel al zijn laatste update naar een Android versie heeft gehad.



Recentelijk hebben we de Android 5.0 (Lollipop) update beschikbaar gesteld voor onze gehele Xperia Z-series lijn en voor geselecteerde mid-range toestellen, waaronder de eerste serie Xperia Z producten welke geïntroduceerd zijn in begin 2013. Wij volgen deze zelfde strategie met Android 5.1 Lollipop, de meest recente Android versie, waarvan de roll-out de komende weken zal beginnen. Gezien wij de Android software beschikbaar stellen voor zo veel toestellen, en dit niet beperken tot enkele modellen, duurt de volledige roll-out enigszins langer."

We vinden het antwoord van Sony vaag, omdat de fabrikant woorden gebruikt als 'streven' en 'omstandigheden'. Daarom hebben we Sony gevraagd om het voor consumenten duidelijker te maken hoe lang zij updates voor hun Sony smartphone kunnen verwachten.

Informatie voor consumenten

Sony geeft op zijn website (niet alle maar wel enige) informatie over Android-updates voor Sony Xperia-producten. De fabrikant noemt onder meer onderstaande website:

Na de zomer bekijken we de websites van alle fabrikanten en beoordelen we hoe zij informatie geven over updates voor Android-smartphones van hun merk.

Kleine stapjes

Na het contact met Sony is onze conclusie dat de fabrikant informatie over updates voor zijn smartphones geeft en Sony doet dat meer dan sommige andere fabrikanten. Maar ze zijn er nog niet, want consumenten krijgen geen informatie of garantie over hoe lang zij updates kunnen (blijven) verwachten voor hun smartphone. Sony heeft gezegd te proberen hierover duidelijker te worden.