Voedselkeuzelogo's: wat, waarom en hoe?

De Consumentenbond vindt het van groot belang dat er een duidelijke kleurcodering ofwel voedselkeuzelogo op de voorkant van verpakkingen van voedingsmiddelen komt. Hiermee wordt het voor consumenten in één oogopslag duidelijk of een product een gezonde(re) of juist minder gezonde samenstelling heeft.

Wat wil de Consumentenbond?

Consumenten hebben recht op die informatie, waarmee je in één oogopslag ziet hoe gezond - of ongezond – een product is, zodat je écht weet wat je eet.

De Consumentenbond dringt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan op nader, onafhankelijk onderzoek naar het beste systeem voor de Nederlandse consumenten.

Wat willen consumenten?

Uit ons onderzoek blijkt dat 71% van Nederland voor een voedselkeuzelogo op de voorkant van levensmiddelen is. Logo’s met verkeerslichtkleuren worden het meest positief beoordeeld. Deelnemers vinden dat een nieuw voedselkeuzelogo moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

ingevoerd door een onafhankelijke instantie

alle fabrikanten en supermarkten doen mee

vermelding op elk product, niet alleen gezonde.

Lees er meer over in ons onderzoeksrapport (pdf).

Verkeerslichten en Nutri-Score – wat doen andere landen?

In Nederland moesten we strijden voor afschaffing van het onbegrijpelijke blauwe en groene Vinkje. Maar in andere landen kan het wel, een logo waar consumenten- en gezondheidsorganisaties achter staan. Het Britse verkeerslichtensysteem en het Franse Nutri-Score zijn favoriet bij de respondenten uit ons onderzoek.

Lees hier meer over de verschillende systemen voor voedselkeuzelogo's.

