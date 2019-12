Aandelenlease: volledige schadevergoeding

Voor wie geldt deze uitspraak?

De uitspraak van de Hoge Raad geldt voor mensen die via een tussenpersoon een aandelenleaseproduct van Dexia hebben afgesloten. De tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die nodig was voor advisering over aandelen. Slechts een heel kleine groep gedupeerden kan nog extra geld claimen voor een Dexia aandelenleaseproduct. Het gaat om mensen die destijds een opt-out verklaring hebben getekend bij de notaris voor de Duisenbergregeling én waarbij de vordering niet is verjaard. Verjaring is te voorkomen door iedere 5 jaar een stuitingsbrief te sturen naar de maatschappij of door je aan te sluiten bij een collectief of stichting.

Voor wie geldt deze uitspraak niet?

Heb je destijds al gebruik gemaakt van de tegemoetkoming middels een algemene compensatieregeling, de zogenaamde Duisenbergregeling, dan geldt deze uitspraak niet.

Aegon Sprintplan

Bij belangenbehartiger Consumentenclaim kun je momenteel terecht als je een Aegon Sprintplan hebt afgesloten. Hiervoor is een collectieve procedure gestart waarbij de uitspraak van de Hoge Raad van 2 september geldt.

