Zelf schadevergoeding claimen via Consumentenbond Claimservice

De woekerpolisaffaire werd in 2006 groot nieuws via tv-programma TROS Radar. Consumenten en claimorganisaties zijn de strijd aangegaan met de verzekeraars, maar helaas is de woekerpolisellende ruim 10 jaar later nog niet voor alle betrokkenen verleden tijd.

Collectieve compensatieregelingen

Verzekeraars hebben consumenten inmiddels een (te) lage compensatie gegeven voor hun woekerpolis, op grond van de collectieve regelingen van Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim. Deze stichtingen zijn inmiddels opgeheven. Veel verzekeraars zeggen dat zij al genoeg compensatie hebben betaald voor de woekerpolissen.

Recht op hogere compensatie

De Consumentenbond vindt dat consumenten recht hebben op een veel hogere compensatie en voert daarom procedures tegen ASR en Nationale-Nederlanden. Claimorganisatie ConsumentenClaim voert op dit moment procedures tegen Aegon, ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal.

Consumentenbond Claimservice

De Consumentenbond en claimorganisatie ConsumentenClaim hebben hun krachten gebundeld om samen de belangen van consumenten in onder meer woekerpolisclaims te behartigen via de Consumentenbond Claimservice. Deze service gaat de strijd aan met banken en verzekeraars die consumenten duperen en niet eerlijk compenseren.

Heb je een woekerpolis

No cure, no pay

Deelname aan de Claimservice is gratis. je betaalt op basis van 'no cure, no pay'. Dit houdt in dat je een percentage betaalt over het voor jou behaalde resultaat. Is er geen resultaat, dan kost het niets.

