Consumentenbond en Wakkerpolis verenigen zich tegen Nationale-Nederlanden

Bart Combée, directeur Consumentenbond (links op de foto): 'Nationale-Nederlanden is één van de verzekeraars die een groot aantal woekerpolissen verkocht maar gedupeerde consumenten nog steeds onvoldoende genoegdoening geeft; ondanks druk van de minister van Financiën en toezichthouder AFM. De oproep die de Consumentenbond vorige maand aan alle verzekeraars deed om over te gaan tot een terugroepactie Woekerpolissen, sloeg Nationale-Nederlanden in de wind. Tijd voor vervolgstappen dus.'

De Consumentenbond ontvangt geen vergoeding van woekerpolishouders maar verhaalt bij veroordeling haar onkosten op de aansprakelijke partij. Beide partijen staan open voor samenwerking met andere behartigers van de belangen van consumenten die door een woekerpolis van NN zijn gedupeerd. Combée: 'Dankzij de inzet van diverse claimorganisaties ligt er nu jurisprudentie die van belang kan zijn voor alle consumenten.'

Wakkerpolis

Adriaan de Gier, advocaat en woordvoerder van Wakkerpolis (rechts op de foto): 'Wakkerpolis strijdt voor alle gedupeerden in de woekerpolisaffaire die bij haar zijn aangemeld. We voeren diverse claimprocedures tegen NN ten behoeve van een grote groep klanten. Medio vorig jaar hebben we daarin bij Klachteninstituut Kifid een klinkende overwinning behaald. Volgens het Kifid heeft NN ten onrechte een fors bedrag aan zogenoemde 'Eerste kosten' in rekening gebracht. Ook is volgens het Kifid door NN bij de verkoop van de polissen het zeer schadelijke 'hefboomeffect' verzwegen. Die overwinning helpt al onze klanten en raakt alle 500.000 mensen die in het verleden een beleggingsverzekering van NN hebben gekocht. We bundelen nu de krachten met de Consumentenbond, om samen verder te strijden voor een rechtvaardige behandeling van de vele gedupeerden'.

Terugroepactie

De Consumentenbond en Wakkerpolis hebben in hun brief (pdf) NN nog een keer in de gelegenheid gesteld om de terugroepactie Woekerpolissen te organiseren, waartoe de Consumentenbond vorige maand alle verzekeraars opriep. Combée: 'NN moet de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die de Consumentenbond heeft opgenomen in een speciaal daarvoor ontwikkelde checklist.'

De Consumentenbond en Wakkerpolis gaan via een eigen methodiek per polis van NN de hoogte van de extra compensatie voor iedere gedupeerde vaststellen. Die methodiek passen ze toe op alle 2.300 polissen van NN-gedupeerden die bij Wakkerpolis zijn aangemeld. NN heeft in totaal circa 500.000 polissen verkocht die in aanmerkingen komen voor extra compensatie met een totale schade van tenminste €2 miljard.

Bekijk ook: