Nationale Ontwoekerdag groot succes

Duizend gedupeerden met een te dure lijfrente- of hypotheekpolis weten sinds de Nationale Ontwoekerdag (7 maart 2018) wat hen te doen staat: afkopen, omzetten en/of schadevergoeding claimen. Op de Nationale Ontwoekerdag werden de bezoekers geholpen door tientallen vrijwillige adviseurs en deskundigen.

De Nationale Ontwoekerdag is georganiseerd door Plus Magazine, Consumentenclaim, Consumentenbond Moneywise en Vereniging Woekerpolis. Het was een eenmalig evenement. Helaas is het niet meer mogelijk een kosteloos gesprek aan te vragen.

Bij het Oude Tolhuys in Utrecht was het een drukte van belang. De Nationale Ontwoekerdag begon om 1 uur ’s middags, maar al ruim voor die tijd stroomden bezoekers uit alle windstreken toe met dossiermappen vol polissen, jaaroverzichten en correspondentie.

Geduldig wachtten ze op hun beurt, want ze wilden nu eindelijk wel eens weten of ze echt een woekerpolis hadden en wat ze daaraan konden doen. Tientallen adviseurs zaten klaar om te luisteren, in de papieren te duiken en hen binnen 20 minuten op het juiste spoor te zetten.

Allemaal een te dure polis

Praktisch alle bezoekers van de Nationale Ontwoekerdag bleken inderdaad een te dure polis te hebben. Zo helpt een adviseur een man met een pensioenpolis, die zich kwaad maakt over een jaarlijks wisselend rendement. “Dat komt door de beurs, daar kan de verzekeraar niks aan doen,” legt de adviseur uit. “Wat ik veel erger vind zijn de kosten. Op het jaaroverzicht zie ik zo dat de verzekeraar veel meer kosten inhoudt dan het beloofde maximum van 1,25 procent. Tip 1: stop vandaag nog met premie betalen. En ga dan snel op zoek naar een aanbieder die minder kosten inhoudt. Beleggen of sparen, die keuze is aan u.”

Ook als de einddatum al is verstreken of als je de polis liever laat doorlopen, kun je nog iets doen: compensatie claimen. De Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Vereniging Woekerpolis voeren hiervoor collectieve rechtszaken tegen verzekeraars.

Nog steeds 2 miljoen woekerpolissen

Als om 9 uur ’s avonds de laatste bezoekers van de Nationale Ontwoekerdag dankbaar hun adviseur de hand schudden, weten zij hoe het ervoor staat met hun polis. Miljoenen anderen leven waarschijnlijk nog in onwetendheid. Volgens de laatste opgave van de Autoriteit Financiële Markten lopen er nog steeds 2 miljoen woekerpolissen, die de belofte van een hoge opbrengst niet gaan waarmaken. De polis waar men al die tijd vertrouwen in had, blijkt vaak een gat van tienduizenden euro’s te hebben.