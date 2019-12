Stap met je woekerpolis naar ASR

Verzekeraar ASR publiceerde maandag 1 december 2014 een grote advertentie in de landelijke dagbladen onder de kop: een oproep van ASR. Heb of had je een beleggingsverzekering van ASR, Amev, VSB Leven, Fortis ASR, Falcon Leven, ABC Spaarplan, De Amersfoortse, Stad Rotterdam Verzekeringen of Interlloyd Leven dan kunnen consumenten zich vóór 21 mei 2017 melden bij ASR voor vragen over hun verzekering, de compensatieregeling of de gevolgen van de woekerpolis voor hun financiële situatie.

Schrijnende gevallen

ASR schrijft: "Voor bijzondere, schrijnende situaties is er een speciale regeling met extra vergoedingen. Neem contact op met ASR of u hiervoor in aanmerking komt. Kijk op asr.nl/oproep of bel tijdens kantooruren met 030-2780100."

Polis beëindigd vóór 2008

Wil je in aanmerking komen voor compensatie dan moet je beleggingsverzekering vóór 1 januari 2008 beëindigd zijn en moet die minimaal 5 jaar gelopen hebben. Nog lopende polissen worden vanzelf gecompenseerd, dus dan hoef je niets te doen. Maar als je woekerpolis vóór 2008 is gestopt, overgesloten, uitgekeerd of afgekocht heb je mogelijk nog recht op compensatie. Je moet je woekerpolis zelf aanmelden bij ASR. Je hebt tot 21 mei 2015 de tijd. ASR heeft een lijst met namen van hun woekerpolissen online staan, zodat je kunt controleren of jouw beleggingsverzekering er tussen staat.

Ons advies: stuur voor de zekerheid meteen aangetekend een stuitingsbrief naar ASR, zodat je claim de komende vijf jaar niet verjaard. ASR plaatst deze oproep richting klanten, omdat ze hierover afspraken hebben gemaakt met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim. De verjaringstermijn voor schrijnende gevallen is 5 jaar (de termijn loopt af op 21 mei 2017), voor de compensatieregeling is die 3 jaar (de termijn loopt af op 21 mei 2015). Deze data zijn gekozen, omdat de eerste oproep/advertentie van ASR verscheen op 21 mei 2012.



Terugroepactie

De Consumentenbond is in november een terugroepactie gestart, omdat wij de huidige compensatieregeling te laag vinden. Daarom hebben we alle verzekeraars opgeroepen hun woekerpolissen te repareren. Verzekeraars moeten de waarde van woekerpolissen opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die de Consumentenbond heeft opgenomen in een speciaal ontwikkelde Woekerpolis Checklist. Na de herberekening zal de waarde van veel polissen een stuk hoger zijn.

Lees ons woekerpolisdossier wat je kunt doen met jouw woekerpolis.