Google klacht: 1 jaar later

Nieuws | 9 mei 2019

Bijgehouden Google-geschiedenis automatisch verwijderen

Sinds mei 2019 kun je een automatische wisfunctie instellen voor gegevens ouder dan 3 of 18 maanden. Om te beginnen bij de Web- en appactiviteit (dit instellen gaat nog even in het Engels). Later volgen andere type gegevens in Google. Het is goed dat je zelf een bewaartermijn kunt instellen, maar beter is als Google niet onnodig veel data, stiekem, verzamelt.

Lees het artikel over de opties die je hebt om de Google-verzameling te beperken.