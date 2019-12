Wat Google doet, is niet ok!

Wat is er aan de hand?

Google volgt veel Android-gebruikers op de voet. Dat is handig als je een route wilt plannen of winkels in de buurt zoekt. Maar Google weet waarschijnlijk 24 uur per dag waar je bent. Dat weet je partner vaak niet eens!

Google wil geld verdienen aan ‘beter afgestemde’ reclame, maar het bedrijf gebruikt trucjes om je in te laten stemmen met het volgen van je locatie. Dit vinden wij niet eerlijk en transparant. Wij vinden dat Google gebruikers deze keuze bewust moet laten maken, want locatie is privacygevoelige informatie.

Gezamenlijke actie van verschillende Europese consumentenorganisaties

Verschillende Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, dienen bij de nationale privacytoezichthouders een klacht in tegen Google, omdat het bedrijf gebruikers van Android-smartphones de toestemming om locatie te gebruiken ontfutselt. In Nederland is de privacytoezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Aanleiding is een onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie Forbrukerrådet, waaruit blijkt dat Google gebruikers van een nieuwe Android-smartphone te veel stuurt richting het inschakelen van locatiegeschiedenis.

Wat doet Google verkeerd?

Onze Noorse collega's van Forbrukerrådet hebben onderzocht hoe Google nieuwe gebruikers van een Android-smartphone beïnvloedt bij het maken van keuzes. Belangrijke informatie is verstopt achter linkjes en knoppen met een andere kleur nodigen je uit om te klikken. Maar soms zijn dát juist de knoppen waarmee je het opslaan van locatie inschakelt. Wij hebben gedeeltes van het Noorse onderzoek herhaald op een Nederlandse Pixel-smartphone met Android 9, het nieuwste Android-besturingssysteem. De resultaten zijn vergelijkbaar.

Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat bij ruim de helft (54%) van de consumenten met een Android-smartphone de functie ‘web- en app-activiteit’ ingeschakeld is. Via deze functie verzamelt Google ook je locatiegegevens. De meeste mensen waren hiervan niet op hoogte en een groot deel van hen geeft aan dit vervelend te vinden.

Hoe bedrijven je keuzes online beïnvloeden wordt ook beschreven in het artikel 'Zo manipuleren sites ons' uit de Digitaalgids.

Waarom is mijn locatie zo privacygevoelig?

Je locatie vertelt veel over je. Uiteraard vertelt het waar je allemaal bent geweest. Maar het vertelt ook veel over wie je bent. Het kan bijvoorbeeld jouw politieke voorkeur verklappen (doe je mee aan een bepaald protest?) of iets verraden over je gezondheid (door je bezoek aan een ziekenhuis). Ook kan het veel vertellen over je gewoontes en je persoonlijkheid. Bezoek je vaak een café? Misschien vindt een verzekeringsmaatschappij dat wel interessant. Onderzoek heeft uitgewezen dat 4 benaderde locatiepunten voldoende zijn om iemand nauwkeurig te identificeren.

Bovendien: hoe meer Google over jou weet, hoe gerichter bedrijven kunnen adverteren. Dit brengt ook risico's met zich mee, bijvoorbeeld dat je wordt uitgesloten voor bepaalde aanbiedingen of diensten.

Geldt dit alleen voor Android-smartphones?

Ja, dit onderzoek geldt voor Android-smartphones. Dit zijn de meeste smartphones die in Nederland worden gebruikt, zoals de Samsung- en Huawei-smartphones. Bij het in gebruik nemen van zo'n telefoon moet je een Google-account aanmaken en de privacyvoorwaarden van Google accepteren.

Google informeert toch juist veel over privacy-instellingen?

Google geeft inderdaad veel informatie en pop-ups over de privacy-instellingen. Ook de laatste tijd weer, vooral sinds we Google begin november over de feitelijke resultaten van het onderzoek informeerden (toeval of niet?).

Maar Google moet, in plaats van ons achteraf te overdonderen met informatie, juist aan het begin en bij het in gebruik nemen van een product of dienst sturen naar de privacyvriendelijke, in plaats van privacy-onvriendelijke, instellingen.

Hoe zit het bij een iPhone?

IPhone-gebruikers kunnen kiezen om alleen locatie 'aan' te zetten als zij een bepaalde app gebruiken. Dan wordt dus alleen de locatie opgeslagen als de app wordt gebruikt en dat geeft een gebruiker meer keuze. Deze mogelijkheid hebben gebruikers van een Android-smartphone helaas niet.

Wat doet de Consumentenbond?

Wij dringen bij Google aan om dit aan te passen en daarvoor hebben we jouw steun nodig. We dienen ook een klacht (pdf) en handhavingsverzoek in bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), want we vinden dat Google hiermee niet voldoet aan de privacywet. Ook andere Europese consumentenorganisaties, zoals de Noorse, Zweedse en Tsjechische, en allen die lid zijn van de Europese consumentenorganisatie BEUC in Brussel, dienen een vergelijkbare klacht in bij de nationale of Europese privacytoezichthouder.

