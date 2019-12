Waar ben jij volgens Google geweest?

Google volgt veel Android-gebruikers op de voet. Dat is handig als je een route wilt plannen of winkels in de buurt zoekt. Maar Google volgt je waarschijnlijk ook als je dat niet wilt en zonder dat je het doorhebt. Check of dit ook voor jou geldt.

Google kan je locatie bepalen aan de hand van gps; de locatie-instelling op je telefoon. Ook door het scannen van bijvoorbeeld wifi- en bluetoothverbindingen bepaalt Google je locatie.

Wil je weten wat Google weet over waar jij bent geweest? Dat kun je op 2 plekken in je Google-account terugvinden:

Locatiegeschiedenis

Web- en app-activiteiten

Locatiegeschiedenis

Locatiegeschiedenis is een instelling in je Google-account waarmee Google je locatie opslaat. Nadat je bent ingelogd in Google, kun je de locatiegeschiedenis via deze link bekijken. Per maand en datum kun je aanklikken waar je bent geweest.

Kijk ook eens naar jouw verplaatsingen per dag. Je ziet waarschijnlijk dat Google weet waar je woont, maar mogelijk ook waar je werkt, boodschappen doet en waar je sport of met vrienden wat drinkt.

Zie je geen routes? Dan heb je je gps-locatie uitgezet (standaard staat 'locatie' aan).

Wil je locatiegeschiedenis uitzetten? Dat kan via activiteitsopties, onder het tweede kopje 'locatiegeschiedenis'.

Web- en app-activiteiten

Web- en-app-activiteit is een andere instelling in je Google-account en deze verzamelt verschillende gegevens. Van je zoekopdrachten, je internetgedrag (via Chrome) tot het gebruik van websites en apps die diensten van Google gebruiken.

Web- en app-activiteit logt soms ook je locatie. Wat Google via deze functie van je weet, kun je in je Google-account via Mijn activiteit checken. Je kunt dit stopzetten via activiteitsopties, onder het eerste kopje 'web- en-app-activiteit'.

