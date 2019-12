Zo zorg je ervoor dat Google je niet meer overal volgt

Google verzamelt via je Android-smartphone locatiegegevens. Als je vaak je telefoon bij je draagt, weet Google bijna continu waar je bent. Welke locatiegegevens Google verzamelt, is deels afhankelijk van apparaat- en accountinstellingen. Zo pas je dit aan.

Je kunt de opties 'locatiegeschiedenis' en 'web- en app-activiteit' uitschakelen. Dat doe je via de activiteitsopties:

Web- en app-activiteit uitschakelen

De optie 'Web- en app-activiteit' staat bovenin op de pagina van de activiteitsopties. Zet het schuifje op 'pauzeren'.

Locatiegeschiedenis uitschakelen

De optie 'locatiegeschiedenis' staat als tweede op de pagina van de activiteitsopties. Zet het schuifje op 'pauzeren'.

Schakel je gps uit

Soms heb je je locatie op basis van gps nodig, bijvoorbeeld voor het navigeren. Of een weer-app kan dankzij de gps in je telefoon direct een weersvoorspelling voor jouw locatie geven. Maar Google krijgt die locatie ook door. Bovenin je Android-smartphone kun je je locatie uitzetten. Je kunt ook per app de machtigingen beperken. Ga naar Instellingen > Apps en meldingen > App-machtigingen en schakel de toegang tot locatie uit.

