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BoschSerie 6 DWB67CM50

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  • Type afzuigkap:  Wandschouw afzuigkap
  • Breedte afzuigkap:  60 cm
  • Geurfilter met richtprijs:  -

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