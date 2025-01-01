'De Ikea MATÄLSKARE afzuigkap is 60 cm, dus precies even breed als een standaard keukenkastje. Het is een wandschouw-afzuigkap die je boven een kookplaat plaatst waar geen kastjes boven hangen. Deze afzuigkap kan geïnstalleerd worden als afvoerkap en als recirculatiekap. Wij testten hem alleen in de afvoerstand. Deze afzuigkap is in een zwarte en een rvs-uitvoering te koop voor dezelfde prijs. Bekijk hoe hij presteert in onze uitgebreide test.'