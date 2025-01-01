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IkeaMATÄLSKARE (luchtafvoer)

€ 250,-

Richtprijs

  • Type afzuigkap:  Wandschouw afzuigkap
  • Breedte afzuigkap:  60 cm
  • Geurfilter met richtprijs:  -

Testresultaat

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Testoordeel
Afzuiging
Gebruiksgemak
Geluid
Constructie en afwerking

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Expert review

'De Ikea MATÄLSKARE afzuigkap is 60 cm, dus precies even breed als een standaard keukenkastje. Het is een wandschouw-afzuigkap die je boven een kookplaat plaatst waar geen kastjes boven hangen. Deze afzuigkap kan geïnstalleerd worden als afvoerkap en als recirculatiekap. Wij testten hem alleen in de afvoerstand. Deze afzuigkap is in een zwarte en een rvs-uitvoering te koop voor dezelfde prijs. Bekijk hoe hij presteert in onze uitgebreide test.'

Andre van ZwetExpert afzuigkappen bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Ikea MATÄLSKARE (luchtafvoer)?
  • Wat is er niet goed aan de Ikea MATÄLSKARE (luchtafvoer)?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Ikea MATÄLSKARE (luchtafvoer)?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea MATÄLSKARE 603.688.06 is getest in een situatie waarbij we de lucht naar buiten afvoeren. We hebben deze afzuigkap niet in recirculatiemodus getest. De prestaties van de afzuigkap kunnen afwijken wanneer hij recirculerend wordt gebruikt.

Samenvatting

Type afzuigkap
Wandschouw afzuigkap
Breedte afzuigkap
60 cm
Geurfilter met richtprijs
-