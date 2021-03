Blusdekens in de fik bij frituurbranden

Nieuws|Bij een test van de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop bleken 13 van de 16 geteste blusdekens in de fik te vliegen als ze gebruikt worden voor het blussen van een frituurbrand. Een filmpje laat spectaculaire beelden zien.

Test Aankoop testte 16 blusdekens voor het blussen van een vuur in een met olie gevulde friteuse. Slechts één van de blusdekens bleek het vuur daadwerkelijk uit te maken. Twee stuks hielden de brand wel in toom, maar zodra ze weggehaald werden, laaide het vuur weer op. Van de overige 13 blusdekens vloog minstens een van de 2 exemplaren waarmee de test werd uitgevoerd in brand.

Een filmpje op de website van Test Aankoop laat zien hoe slecht het kan aflopen als je een vetbrand probeert te blussen met een blusdeken.

Test Aankoop komt tot de conclusie dat je voor het blussen van een keukenbrand beter een vochtige theedoek kunt gebruiken. Maar pas op dat er geen water meer uit de doek loopt, want waterdruppels in een vetbrand kunnen enorme steekvlammen veroorzaken.

De bevindingen van Test Aankoop komen volledig overeen met de resultaten van tests van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De VEBON, brancheorganisatie voor bedrijven in de (brand)beveiliging, heeft naar aanleiding van de testresultaten zelfs een veiligheidswaarschuwing uitgevaardigd om het gebruik van blusdekens voor vetbranden streng af te raden.