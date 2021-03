Philips komt met nieuwe Airfryer (IFA 2016)

TurboStar, noemt Philips de techniek in de nieuwe Airfryer. Dankzij TurboStar worden volgens Philips niet alleen de frietjes die aan de buitenkant zitten lekker knapperig, maar ook die in het midden waar normaalgesproken de hetelucht niet goed bij komt. En de opwarmtijd wordt tot een minimum teruggebracht: in 30 seconden is hij op 200 graden, belooft Philips.

Nieuw uiterlijk

De nieuwe Airfryer heeft ook een nieuw uiterlijk. Een digitale display, en geen tiptoetsen maar een draaiknop om de temperatuur en tijd in te stellen.

De nieuwe Airfryer is vanaf september te koop en moet zo’n €250 gaan kosten. Wij gaan hem dan uitproberen en vervolgens uitgebreid vergelijken met andere heteluchtfriteuses.

Verdere specificaties

Maximaal 800 gram frietjes;

Diverse accessoires die ook los bijgekocht kunnen worden zoals bakblik en grillrek;

Instelbaar van 40˚C tot 200˚C;

Een app met onder andere recepten.

Bekijk de review van de Philips Airfryer XL.