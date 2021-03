Vetvrije friteuses nog steeds zeer populair

Nieuws|Vetarm frituren in een heteluchtfriteuse zoals de Philips Airfryer en de Tefal Actifry is nog steeds mateloos populair in Nederland. Uit marktonderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de Actifry en vooral de Airfryer tot de meestverkochte friteuses behoren.

Bij het grote friteusemerk Philips is de 'vetvrije' Airfryer zelfs veruit het bestverkopende model. Bij het eveneens als friteusemerk razend bekende Tefal staat de Actifry op de vierde plaats van best verkopende friteuses van dit merk.

Het opmerkelijke is dat de Airfryer en de Actifry vooralsnog de enige twee echt goed verkopende apparaten zijn die zich profileren als vetarm alternatief voor de friteuse - al noemt Tefal zijn Actifry liever een 'multicooker' dan een friteuse.

Andere merken, zoals Princess - ook niet bepaald een onbekend friteusemerk - hebben in het verleden ook een heteluchtapparaat gelanceerd om frieten en snacks vetarm te bereiden, maar die apparaten zijn niet goed van de grond gekomen. In het marktonderzoek zijn concurrenten voor de Airfryer en Actifry dan ook niet of nauwelijks in de winkels aangetroffen.

