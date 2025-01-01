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AxkidWolmax

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  9-25 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

Testresultaat

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Ergonomie

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit zitje maakt het mogelijk om kinderen vanaf 1 tot ongeveer 7 jaar oud (9 tot 25 kg) achterwaarts te vervoeren, wat de veiligheid ten goede komt. Grote kinderen hebben wat minder ruimte. Het zitje wordt onder andere vastgezet met tethers (spanbanden) aan het frame van de bestuurders- of passagiersstoel. Het zitje is veilig, mits het goed vastgezet wordt. Door een verhoogde kans op incorrecte installatie is het zitje afgewaardeerd. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
9-25 kg
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in