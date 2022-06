Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 75cm, dat is tot een leeftijd van ongeveer 1 jaar. Je klikt het zitje vast in het Isofix onderstel. Het zitje is ook te gebruiken zonder onderstel, je zet het stoeltje dan vast met de driepuntsgordel in de auto. In de zwarte bekleding van het BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size troffen we vrij hoge concentratie naftaleen aan waarvan wordt aangenomen dat het kankerverwekkend is voor de mens. Vanwege deze ongewenste stoffen krijgt het stoeltje een strenge afwaardering in het eindoordeel. De fabrikant vond de bron van de vervuiling en nam maatregelen dit voortaan te voorkomen.