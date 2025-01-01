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BeSafeiZi Kid X2 iSize

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Zeer veilig zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 61 tot 105 cm (vanaf 1 tot ongeveer 4 jaar oud). Het past op iedere zitplaats in de auto met het i-size label en in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet gebruikt worden in auto's zonder isofix-bevestigingspunten. Achterwaarts gericht zitje met harnasje dat is aan te passen op het kind. Voor extra bescherming tegen botsingen van opzij wordt een meegeleverd stootkussen aangebracht aan de deurzijde van de auto - dit gaat lastig.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in