Britax Römer Advansafix IV R

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stoeltje voor kinderen van 9-36kg met Isofixbevestiging dat goede bescherming biedt. Peuters (9-18kg) zitten in een harnasgordeltje, het stoeltje is dan bevestigd met Isofix en spanband. Grotere kinderen in de autogordel, het stoeltje kan maar hoeft niet met Isofix wordt vastgezet.